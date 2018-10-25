ВФЛА дисквалифицировала пятерых спортсменов после решения РУСАДА

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Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) дисквалифицировала пятерых спортсменов на основании решения Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
ВФЛА дисквалифицировала пятерых спортсменов после решения РУСАДА
  • РИА Новости

Об этом сообщает официальный сайт ВФЛА.

Было принято решение дисквалифицировать метательниц молота Татьяну Качегину и Наталью Полякову и бегуна Сергея Котова на четыре года, а толкательницу ядра Яну Михайлову и бегунью Дарью Творогову — на два года.

В крови Качегиной были обнаружены мельдоний, станозолол, GHRP-2 и туринабол. У Поляковой и Твороговой в пробе обнаружили мельдоний, а у Михайловой — метилгексанамин.

Что касается Котова, то он отстранён за неявку на пункт допинг-контроля.

Ранее сообщалось, что ФХР не будет обжаловать решение CAS по дисквалификации российских хоккеисток.

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