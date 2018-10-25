ВФЛА дисквалифицировала пятерых спортсменов после решения РУСАДА

Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) дисквалифицировала пятерых спортсменов на основании решения Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Об этом сообщает официальный сайт ВФЛА.

Было принято решение дисквалифицировать метательниц молота Татьяну Качегину и Наталью Полякову и бегуна Сергея Котова на четыре года, а толкательницу ядра Яну Михайлову и бегунью Дарью Творогову — на два года.

В крови Качегиной были обнаружены мельдоний, станозолол, GHRP-2 и туринабол. У Поляковой и Твороговой в пробе обнаружили мельдоний, а у Михайловой — метилгексанамин.

Что касается Котова, то он отстранён за неявку на пункт допинг-контроля.

Ранее сообщалось, что ФХР не будет обжаловать решение CAS по дисквалификации российских хоккеисток.