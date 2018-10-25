СМИ: После ближайшего тура РПЛ «Арсенал» начнёт процесс расторжения контракта с Кононовым
- РИА Новости
Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
По его словам, Кононов стал ещё ближе к тому, чтобы возглавить московский «Спартак».
Ранее в СМИ появились сообщения, что Кононов договорился о контракте со «Спартаком» на один год.
22 октября Массимо Каррера был уволен с поста главного тренера «Спартака». В последнем матче под руководством итальянца москвичи уступили подопечным Кононова (2:3).
Ранее экс-президент «Спартака» Червиченко негативно высказался о приходе Кононова в московский клуб.