СМИ: После ближайшего тура РПЛ «Арсенал» начнёт процесс расторжения контракта с Кононовым

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Известный спортивный комментатор и журналист Нобель Арустамян рассказал, что тульский «Арсенал» начнёт процесс расторжения контракта с главным тренером команды Олегом Кононовым после матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом».
СМИ: После ближайшего тура РПЛ «Арсенал» начнёт процесс расторжения контракта с Кононовым
  • РИА Новости

Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

По его словам, Кононов стал ещё ближе к тому, чтобы возглавить московский «Спартак».

Ранее в СМИ появились сообщения, что Кононов договорился о контракте со «Спартаком» на один год.

22 октября Массимо Каррера был уволен с поста главного тренера «Спартака». В последнем матче под руководством итальянца москвичи уступили подопечным Кононова (2:3).

Ранее экс-президент «Спартака» Червиченко негативно высказался о приходе Кононова в московский клуб.

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