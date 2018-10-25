Червиченко о возможном приходе Кононова в «Спартак»: очередной несуразный выбор

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Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию о том, что клуб может возглавить наставник тульского «Арсенала» Олег Кононов.
Червиченко о возможном приходе Кононова в «Спартак»: очередной несуразный выбор
  • РИА Новости

«Это очередной несуразный выбор. Кононов работал в абсолютно тепличных условиях в «Краснодаре». Больших успехов добиться у него не получилось. Он неплохой тренер, но «Спартак» — это команда, которая хочет побеждать всегда. На мой взгляд, неправильно ставить тренера, потому что он тебе дал последнюю оплеуху», — приводит слова бывшего президента красно-белых Sport24.

По его мнению, единственной достойной кандидатурой среди тренеров Российской премьер-лиги (РПЛ) является наставник казанского «Рубина» Курбан Бердыев.

«Если брать топового иностранного тренера, то нужно реагировать на его запросы. Не брать, например, Петковича, Максимовича, Ханни. Нужны игроки топ-уровня. Готов ли хозяин потратиться? Кононов же, на мой взгляд, — путь в никуда», — сказал Червиченко.

Ранее в СМИ появились сообщения, что Кононов договорился о контракте со «Спартаком» на один год.

22 октября Массимо Каррера был уволен с поста главного тренера «Спартака». В последнем матче под руководством итальянца москвичи уступили подопечным Кононова (2:3).

Ранее генеральный директор «Арсенала» прокомментировал слухи об уходе Кононова в «Спартак».

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