В больнице Рима рассказали о состоянии пострадавших в метро россиян
- РИА Новости
Состояние пациентов оценивается как стабильное.
В больнице опровергли утверждения, что одному из пострадавших потребовалась ампутация.
«Ни одной ампутации не проводилось, была сделана реваскуляризация для спасения раненой стопы. Если всё останется по-прежнему, то тяжёлых последствий не предвидится», — уточнил представитель медицинского учреждения.
По его словам, по данному пациенту, как и по двум другим, накануне вечером оставались тревожные прогнозы.
Ранее российское посольство в Италии сообщило, что состояние пострадавших в римском метро в преддверии матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с итальянским клубом «Рома» болельщиков московского ЦСКА улучшается.
Также болельщик ЦСКА Денис Рачицкий в беседе с телеканалом «360» рассказал об инциденте в римском метро.