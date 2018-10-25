В больнице Рима рассказали о состоянии пострадавших в метро россиян

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В римской больнице «Умберто I» рассказали о состоянии троих россиян, получивших наиболее серьёзные травмы в результате инцидента в городском метро. Об этом сообщает m24 со ссылкой на пресс-службу медицинского учреждения.
В больнице Рима рассказали о состоянии пострадавших в метро россиян
  • РИА Новости

Состояние пациентов оценивается как стабильное.

В больнице опровергли утверждения, что одному из пострадавших потребовалась ампутация.

«Ни одной ампутации не проводилось, была сделана реваскуляризация для спасения раненой стопы. Если всё останется по-прежнему, то тяжёлых последствий не предвидится», — уточнил представитель медицинского учреждения.

По его словам, по данному пациенту, как и по двум другим, накануне вечером оставались тревожные прогнозы.

Ранее российское посольство в Италии сообщило, что состояние пострадавших в римском метро в преддверии матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с итальянским клубом «Рома» болельщиков московского ЦСКА улучшается.

Также болельщик ЦСКА Денис Рачицкий в беседе с телеканалом «360» рассказал об инциденте в римском метро.

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