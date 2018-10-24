Пострадавший в Риме болельщик ЦСКА рассказал об инциденте в метро

Болельщик ЦСКА Денис Рачицкий в беседе с телеканалом «360» рассказал об инциденте в римском метро.

«То, что говорят итальянцы про прыжки, — это ребята через турникеты без билетов прыгали. Пьяных не было», — утверждает он.

Как уточнил Рачицкий, в какой-то момент эскалатор стал набирать скорость.

По словам болельщика, людей спасло то, что ребята снизу помогали вытаскивать людей, а те, кто приезжал сверху, отползали в стороны.

Ранее в посольстве России рассказали подробности ЧП в метро Рима.

Также заслуженный тренер России, депутат Госдумы Валерий Газзаев в беседе с НСН прокомментировал инцидент в римском метро.