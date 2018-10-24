Пострадавший в Риме болельщик ЦСКА рассказал об инциденте в метро
- Reuters
«То, что говорят итальянцы про прыжки, — это ребята через турникеты без билетов прыгали. Пьяных не было», — утверждает он.
Как уточнил Рачицкий, в какой-то момент эскалатор стал набирать скорость.
По словам болельщика, людей спасло то, что ребята снизу помогали вытаскивать людей, а те, кто приезжал сверху, отползали в стороны.
Ранее в посольстве России рассказали подробности ЧП в метро Рима.
Также заслуженный тренер России, депутат Госдумы Валерий Газзаев в беседе с НСН прокомментировал инцидент в римском метро.