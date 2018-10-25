Российское посольство в Италии сообщило, что состояние пострадавших болельщиков ЦСКА в Риме улучшается
- Reuters
Об этом стало известно из официального Twitter посольства России в Италии.
По состоянию на 9:00, в больницах города остаются 6 граждан России, пострадавших в римском метро. Врачами отмечается положительная динамика. Оказываем им всяческую поддержку и содействие! #Рим#РомаЦСКА— RussianEmbassy Italy (@rusembitaly) 25 октября 2018 г.
По состоянию на 9:00, в больницах города остаются 6 граждан России, пострадавших в римском метро. Врачами отмечается положительная динамика. Оказываем им всяческую поддержку и содействие! #Рим#РомаЦСКА— RussianEmbassy Italy (@rusembitaly) 25 октября 2018 г.
«По состоянию на 9:00, в больницах города остаются шесть граждан России, пострадавших в римском метро. Врачами отмечается положительная динамика. Оказываем им всяческую поддержку и содействие», — говорится в сообщении.
В результате крушения эскалатора перед матчем Лиги чемпионов между ЦСКА и итальянским ФК «Рома» десятки россиян получили травмы и были госпитализированы.
Ранее сообщалось, что вышедший из строя эскалатор в Риме ломался четыре раза за один месяц.