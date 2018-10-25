Российское посольство в Италии сообщило, что состояние пострадавших болельщиков ЦСКА в Риме улучшается

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Российское посольство в Италии сообщило, что состояние пострадавших в римском метро в преддверии матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с итальянским клубом «Рома» болельщиков московского ЦСКА улучшается.
Российское посольство в Италии сообщило, что состояние пострадавших болельщиков ЦСКА в Риме улучшается
  • Reuters

Об этом стало известно из официального Twitter посольства России в Италии.

«По состоянию на 9:00, в больницах города остаются шесть граждан России, пострадавших в римском метро. Врачами отмечается положительная динамика. Оказываем им всяческую поддержку и содействие», — говорится в сообщении.

В результате крушения эскалатора перед матчем Лиги чемпионов между ЦСКА и итальянским ФК «Рома» десятки россиян получили травмы и были госпитализированы.

Ранее сообщалось, что вышедший из строя эскалатор в Риме ломался четыре раза за один месяц.

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