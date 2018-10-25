СМИ: Вышедший из строя эскалатор в Риме ломался четыре раза за один месяц
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Об этом сообщает Il Messaggero.
По информации издания, эскалатор, на котором произошёл инцидент, уже не в первый раз выходит из строя.
В момент аварии не сработало несколько механизмов, в том числе отвечающий за остановку эскалатора.
Издание отмечает, что на записях не видно, как российские болельщики прыгают на эскалаторе. При этом один из инженеров, занимающихся обслуживанием эскалаторов, заявил, что даже в этом случае должна была произойти остановка.
В результате крушения эскалатора перед матчем Лиги чемпионов между ЦСКА и «Ромой» десятки россиян получили травмы и были госпитализированы.
Ранее в Госдуме предложили наградить российского хирурга, помогавшего пострадавшим в метро Рима.