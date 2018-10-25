СМИ: Вышедший из строя эскалатор в Риме ломался четыре раза за один месяц

Вышедший из строя эскалатор в римском метро, на котором находились болельщики московского футбольного клуба ЦСКА, ранее ломался четыре раза за один месяц.

Об этом сообщает Il Messaggero.

По информации издания, эскалатор, на котором произошёл инцидент, уже не в первый раз выходит из строя.

В момент аварии не сработало несколько механизмов, в том числе отвечающий за остановку эскалатора.

Издание отмечает, что на записях не видно, как российские болельщики прыгают на эскалаторе. При этом один из инженеров, занимающихся обслуживанием эскалаторов, заявил, что даже в этом случае должна была произойти остановка.

В результате крушения эскалатора перед матчем Лиги чемпионов между ЦСКА и «Ромой» десятки россиян получили травмы и были госпитализированы.

Ранее в Госдуме предложили наградить российского хирурга, помогавшего пострадавшим в метро Рима.