В Госдуме предложили наградить российского хирурга, помогавшего пострадавшим в метро Рима

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Депутат Госдумы Василий Власов предложил наградить российского хирурга-ортопеда Дмитрия Павлова, помогавшего пострадавшим в римском метро. Об этом сообщает kp.ru.
В Госдуме предложили наградить российского хирурга, помогавшего пострадавшим в метро Рима
  • Reuters

«Римская скорая очень долго не приезжала на место трагедии. Поэтому спасением фанатов ЦСКА занимался русский хирург Дмитрий Павлов», — заявил депутат.

По его словам, комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи будет настаивать, чтобы врачу вручили почётную грамоту и объявили благодарность.

«Мы напишем депутатский запрос и письмо с благодарностью. Также попросим ЦСКА выразить ему определённую благодарность», — добавил Власов.

Ранее болельщик ЦСКА Денис Рачицкий в беседе с телеканалом «360» рассказал об инциденте в римском метро.

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