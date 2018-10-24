В Госдуме предложили наградить российского хирурга, помогавшего пострадавшим в метро Рима

Депутат Госдумы Василий Власов предложил наградить российского хирурга-ортопеда Дмитрия Павлова, помогавшего пострадавшим в римском метро. Об этом сообщает kp.ru.

«Римская скорая очень долго не приезжала на место трагедии. Поэтому спасением фанатов ЦСКА занимался русский хирург Дмитрий Павлов», — заявил депутат.

По его словам, комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи будет настаивать, чтобы врачу вручили почётную грамоту и объявили благодарность.

«Мы напишем депутатский запрос и письмо с благодарностью. Также попросим ЦСКА выразить ему определённую благодарность», — добавил Власов.

Ранее болельщик ЦСКА Денис Рачицкий в беседе с телеканалом «360» рассказал об инциденте в римском метро.