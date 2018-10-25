Бубнов сомневается, что «Локомотив» сыграет в весенней стадии еврокубков

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал поражение московского «Локомотива» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов от португальского футбольного клуба «Порту».

«В чём-то «Локомотиву» не повезло. Сценарий матча мог быть иным, хозяева неплохо выдерживали план на игру вначале. «Порту» хорошо настроился на матч, с первых минут больше контролировал мяч, а главное — бережно реализовывал моменты. «Локомотиву» не хватало креативных действий Фернандеша, который в текущем сезоне выглядит гораздо хуже, чем в прошлом. Другой португалец, Эдер, также выдал невыразительный матч на острие», — цитирует эксперта Sportbox.

Он также выразил мнение, что железнодорожникам будет очень трудно побороться за выход в весеннюю часть еврокубков.

«Ни одного очка после трёх туров — «Локомотиву» тяжело рассчитывать даже на место в Лиге Европы. Он вряд ли сыграет в Европе весной. Команда Сёмина выиграла три встречи подряд в РПЛ, но нельзя сказать, что всё в порядке с игрой. Не хватает скорости, стабильности, надёжности, есть потери. ЛЧ — совсем другой уровень. Причём во втором круге нагрузки только возрастут с учётом кадровых трудностей», — сказал Бубнов.

Матч «Локомотив» — «Порту», прошедший в Москве, завершился победой португальцев со счётом 3:1. Игра четвёртого тура состоится в Порту на «Драгау» 6 ноября.

Ранее тренер «Порту» заявил, что «Локомотив» практически утратил шансы на выход из группы ЛЧ.