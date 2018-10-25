Президент «Наполи» считает, что футбольный тайм необходимо сократить до 30 минут
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«Есть скучные игры. Футбольные матчи такие длинные, что аж спать хочется. Нужно играть два тайма по 30 минут, плюс перерыв на две-три минуты — иначе зачем тогда нужен тренер?» — приводит функционера Goal.
Он считает, что необходимо смотреть в будущее, так как вся молодёжь сейчас больше увлекается видеоиграми, а не футболом.
«Мы уничтожаем футбол. Прямо сейчас мы тонем. Через восемь лет вы увидите, что дети будут равнодушны к этой игре. Это наша вина», — добавил Де Лаурентис.
Ранее гол Ди Марии спас ПСЖ от поражения в матче Лиги чемпионов с «Наполи».