Президент «Наполи» считает, что футбольный тайм необходимо сократить до 30 минут

Президент итальянского клуба «Наполи» Аурелио Де Лаурентис предложил сократить продолжительность футбольных матчей.

«Есть скучные игры. Футбольные матчи такие длинные, что аж спать хочется. Нужно играть два тайма по 30 минут, плюс перерыв на две-три минуты — иначе зачем тогда нужен тренер?» — приводит функционера Goal.

Он считает, что необходимо смотреть в будущее, так как вся молодёжь сейчас больше увлекается видеоиграми, а не футболом.

«Мы уничтожаем футбол. Прямо сейчас мы тонем. Через восемь лет вы увидите, что дети будут равнодушны к этой игре. Это наша вина», — добавил Де Лаурентис.

Ранее гол Ди Марии спас ПСЖ от поражения в матче Лиги чемпионов с «Наполи».