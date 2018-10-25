Шайба Кучерова принесла «Тампе» победу над «Колорадо»

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграли «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шайба Кучерова принесла «Тампе» победу над «Колорадо»
  • Reuters

Встреча, проходившая в Денвере, завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственную шайбу забросил россиянин Никита Кучеров.

При этом одноклубник нападающего его соотечественник голкипер Андрей Василевский отразил все 23 броска. Другой же россиянин вратарь «Колорадо» Семён Варламов смонг отразить 23 броска из 24-х.

В следующем матче «Тампа» сыграет с «Вегас Голден Найтс», а «Колорадо» — с «Оттава Сенаторз».

В других противостояниях игрового дня КХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» в овертайме уступил «Флорида Пантерз» (2:3), «Виннипег Джетс» проиграл «Торонто Мейпл Лифс» (2:4), и «Вегас» в серии буллитов потерпел поражение от «Ванкувер Кэнакс».

Ранее передача Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Эдмонтон».

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