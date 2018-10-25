«Ливерпуль» стал четвёртым английским клубом в истории ЛЧ, забившим 100 мячей в домашних матчах

«Ливерпуль» стал четвёртым клубом из Англии в истории Лиги чемпионов, который за время своих выступлений достиг отметки в 100 голов, в домашних матчах.

Знаковое для мерсисайдцев событие произошло в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, против сербский «Црвеной Звезды», прошедшем на «Энфилде», и завершившемся со счётом 4:0 в пользу «красных».

Таким образом «Ливерпуль» стали четвёртым английским клубом после «Манчестер Юнайтед», «Арсенала» и «Челси», преодолевшим отметку в 100 голов в домашним матчах Лиги чемпионов. В активе «красных дьяволов» 226 голов на «Олд Траффорд», «канониры» забили 171 мяч за время игр на «Хайбери» и «Эмирейтс», а «аристократы» поразили ворота гостей «Стэмфорд Бридж» 153 раза.

Ранее сообщалось, что Салах сравнялся с Роналдо по количеству голов в Лиге чемпионов.