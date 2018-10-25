Сёмин прокомментировал поражение «Локомотива» от «Порто» в матче ЛЧ

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Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал поражение своих подопечных от португальского «Порту» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Конечно, и пенальти, и следующие моменты, которые у нас были, сыграли решающую роль. Бесконечно создавать моменты невозможно. Несомненно, в матче были и моменты «Порту», только они были реализованы. Вот и всё. На мой взгляд, мы растранжирили то преимущество и те моменты, которые мы имели», — приводит слова Сёмина «Чемпионат» со ссылкой на эфир «Матч ТВ».

Матч «Локомотив» — «Порту» завершился поражением железнодорожников со счётом 1:3.

Ранее сообщалось, что гол Антона Миранчука стал для «Локомотива» первым с 2005 года в Лиге чемпионов.

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