СМИ: Нурмагомедову продлили дисквалификацию, но вернули половину гонорара за бой с Макгрегором

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Атлетическая комиссия штата Невада (NASC) приняла решение продлить срок дисквалификации россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора, устроивших беспорядки после боя за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе.
СМИ: Нурмагомедову продлили дисквалификацию, но вернули половину гонорара за бой с Макгрегором
  • Reuters

Как сообщает ESPN, такое решение было принято единогласным решением членов комиссии.

NASC также постановила, что Нурмагомедов в ближайшее время сможет получить половину своего обязательного гонорара за бой с Макгрегором — $1 млн.

Отмечается, что окончательное решение о наказании Нурмагомедова и Макгрегора будет принято в декабре.

7 октября Нурмагомедов победил Макгрегора и защитил пояс чемпиона UFC в лёгком весе. По окончании боя Нурмагомедов перелез через ограждение и устроил драку с тренером Макгрегора Диллоном Дэнисом. В этот момент секундант российского бойца Зубайра Тухугов залез в клетку и начал бить Макгрегора. В итоге в октагоне и в зале возникли два очага потасовки, которые были нейтрализованы сотрудниками службы безопасности.

Ранее глава UFC прокомментировал слухи о предложении Нурмагомедову $15 млн за реванш с Макгрегором.

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