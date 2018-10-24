ЦСКА сделал официальное заявление по поводу инцидента в римском метро

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В московском ЦСКА опубликовали официальное заявление по поводу инцидента в римском метро, который произошёл перед матчем третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с футбольным клубом «Рома».
ЦСКА сделал официальное заявление по поводу инцидента в римском метро
  • Reuters

«Наша основная задача сейчас — оказать любую возможную помощь пострадавшим, чем клуб в данный момент и занимается. Это касается визовой поддержки, замены пропавших авиабилетов, финансовой помощи и так далее. Наши сотрудники находятся на постоянной связи со всеми, кто пострадал в этом инциденте», — говорится в сообщении на официальном сайте армейского коллектива.

В ЦСКА также отметили работу посольства России в Риме и Российского футбольного союза. Также клуб прокомментировал информацию, согласно которой болельщики красно-синих прыгали на эскалаторе.

«Сейчас не место и не время для преждевременных выводов. Главное сейчас — здоровье и возвращение на родину наших болельщиков и соотечественников. Почему эскалатор метро в центре одной из мировых столиц, где ежедневно перемещаются сотни тысяч туристов и местных жителей, вышел из строя, что повлекло угрозу жизни и здоровья людей, — это должны выяснить правоохранительные органы Рима», — отмечается в заявлении.

В результате крушения эскалатора перед матчем Лиги чемпионов между ЦСКА и «Ромой» десятки россиян получили травмы и были доставлены в больницы.

Ранее сообщалось, что полиция Рима обвиняет российских болельщиков в несоблюдении предписанных норм поведения.

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