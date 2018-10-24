Полиция Рима обвиняет российских болельщиков в несоблюдении предписанных норм поведения

Римская полиция выступила с обвинениями в адрес болельщиков московского ЦСКА по поводу несоблюдения предписанных норм поведения перед матчем третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с местным клубом «Рома».

«Футбольные фанаты проигнорировали все рекомендации, которые им за последние дни дали итальянская полиция и российское консульство», — заявил глава римской полиции Гуидо Марино.

По его словам, фанаты не собрались в том месте, где ранее проходил их сбор. Это должно было произойти на улице Пьяцалле-делле-Канестре, откуда они могли безопасно добраться до Олимпийского стадиона.

В результате крушения эскалатора перед матчем Лиги чемпионов между ЦСКА и «Ромой» десятки россиян получили травмы и были доставлены в больницы.

Ранее в посольстве России рассказали подробности ЧП в метро Рима.