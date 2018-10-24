Президент РШФ дал прогноз на матч за звание чемпиона мира по шахматам
- Reuters
«Думаю, что у Каруаны больше шансов на победу. Примерно 60:40 в пользу американца. Главная причина такого прогноза — Фабиано понял, за счёт чего можно разрушать Магнуса как личность», — заявил он.
Как пояснил Филатов, в настоящее время шахматы стали работать в другом направлении, все профессионалы пытаются «разрушить» личность соперника, то есть выбрать стиль игры, который вызывает у оппонента дискомфорт.
В качестве примера президент РШФ привёл смешанные единоборства и недавний поединок Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора.
Ранее вице-чемпион мира по рапиду Владимир Федосеев оценил выступление сборной России на Всемирной шахматной олимпиаде, которая прошла в грузинском Батуми.