Президент РШФ дал прогноз на матч за звание чемпиона мира по шахматам

Президент Российской шахматной федерации (РШФ) Андрей Филатов в беседе с газетой «Известия» дал прогноз на матч за звание чемпиона мира по шахматам между Магнусом Карлсеном и Фабиано Каруаной, который будет проходить с 9 по 28 ноября.

«Думаю, что у Каруаны больше шансов на победу. Примерно 60:40 в пользу американца. Главная причина такого прогноза — Фабиано понял, за счёт чего можно разрушать Магнуса как личность», — заявил он.

Как пояснил Филатов, в настоящее время шахматы стали работать в другом направлении, все профессионалы пытаются «разрушить» личность соперника, то есть выбрать стиль игры, который вызывает у оппонента дискомфорт.

В качестве примера президент РШФ привёл смешанные единоборства и недавний поединок Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора.

Ранее вице-чемпион мира по рапиду Владимир Федосеев оценил выступление сборной России на Всемирной шахматной олимпиаде, которая прошла в грузинском Батуми.