Почётный президент РФС прокомментировал отставку главного тренера молодёжной сборной

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков в беседе с газетой «Известия» прокомментировал отставку главного тренера молодёжной сборной Евгения Бушманова.

«Он отработал до конца отборочного цикла, и у него был шанс исправить ситуацию», — заявил Колосков.

По его словам, в распоряжении Бушманова было самое сильное поколение молодых российских футболистов за последние 10—15 лет, но тренер не смог добиться того, чтобы они реализовали весь свой игровой потенциал.

Ранее Бушманов рассказал о своих планах после отставки с должности в национальной команде.

Также автор и руководитель программы РУДН «Футбольная индустрия» Роберт Воскеричян в беседе с НСН оценил отстранение «Рубина» от участия в еврокубках на один сезон, назначенное Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).