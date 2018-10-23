Бывший тренер молодёжной сборной России рассказал, что соскучился по работе в клубах

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Бывший старший тренер молодёжной сборной России по футболу (U-21) Евгений Бушманов рассказал о своих планах после отставки с должности в национальной команде.
Бывший тренер молодёжной сборной России рассказал, что соскучился по работе в клубах
  • РИА Новости

«Конечно же, хочу продолжать, соскучился по клубной работе, поэтому с удовольствием рассмотрю предложения», — приводит слова Бушманова ТАСС.

46-летний специалист возглавлял молодёжную сборную России с января 2017 года по октябрь 2018-го. Под его руководством команда не смогла пробиться в финальную часть чемпионата Европы 2019 года, а также завоевать квоту на участие в ОИ-2020.

Ранее сообщалось, что РФС определится с новым тренером молодёжной сборной России по футболу в ближайшее время.

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