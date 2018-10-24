Задержанный за рулём Тигиев был трезв
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- РИА Новости
РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что проведённая экспертиза не выявила следов алкоголя в крови спортсмена, а постановление о возбуждении уголовного дела аннулировано.
Напомним, что Тигиев был задержан 14 октября по подозрению в вождении автомобиля в нетрезвом виде. На следующий день была проведена медицинская экспертиза, которая не обнаружила следов алкоголя и запрещённых препаратов.
Ранее в «Крыльях Советов» подтвердили, что обследование не выявило в крови Тигиева наркотических веществ.