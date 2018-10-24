Задержанный за рулём Тигиев был трезв

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Результаты инициированной полицией экспертизы показали, что в крови защитника самарских «Крыльев Советов» Георгия Тигиева не было следов алкоголя.
Задержанный за рулём Тигиев был трезв
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что проведённая экспертиза не выявила следов алкоголя в крови спортсмена, а постановление о возбуждении уголовного дела аннулировано.

Напомним, что Тигиев был задержан 14 октября по подозрению в вождении автомобиля в нетрезвом виде. На следующий день была проведена медицинская экспертиза, которая не обнаружила следов алкоголя и запрещённых препаратов.

Ранее в «Крыльях Советов» подтвердили, что обследование не выявило в крови Тигиева наркотических веществ.

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