СМИ: На матче «Рейнджерс» — «Спартак» будут усилены меры безопасности
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По информации Daily Record, на матче ожидается порядка 1 тыс. активных московских фанатов, поэтому власти города приняли решение отправить к стадиону 200 дополнительных сотрудников полиции.
В квалификации турнира перед матчем шотландской команды с хорватским клубом «Осиек» два болельщика гостей получили ножевые ранения. Отмечается, что местная полиция приложит усилия, чтобы избежать повторения инцидента.
Встреча состоится в четверг в Глазго.
Ранее «Фратрия» выступила против увольнения Карреры и потребовала отстранить Глушакова.