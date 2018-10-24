СМИ: На матче «Рейнджерс» — «Спартак» будут усилены меры безопасности

Полиция Шотландии усилит меры безопасности во время матча третьего тура группового этапа Лиги Европы «Рейнджерс» — «Спартак».

По информации Daily Record, на матче ожидается порядка 1 тыс. активных московских фанатов, поэтому власти города приняли решение отправить к стадиону 200 дополнительных сотрудников полиции.

В квалификации турнира перед матчем шотландской команды с хорватским клубом «Осиек» два болельщика гостей получили ножевые ранения. Отмечается, что местная полиция приложит усилия, чтобы избежать повторения инцидента.

Встреча состоится в четверг в Глазго.

Ранее «Фратрия» выступила против увольнения Карреры и потребовала отстранить Глушакова.