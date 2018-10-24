Футболист ЦСКА: об инциденте в римском метро узнал после матча с «Ромой»

Короткая ссылка
Полузащитник российского футбольного клуба ЦСКА Арнор Сигурдссон рассказал, что узнал об аварии в римском метро, в результате которой пострадали болельщики «армейцев», только после матча третьего тура группового раунда футбольной Лиги чемпионов с итальянской «Ромой».
Футболист ЦСКА: об инциденте в римском метро узнал после матча с «Ромой»
  • Reuters

«Я узнал об этом после игры. Надеюсь, что всё нормально», — цитирует Сигурдссона РИА Новости.

Ранее в посольстве России в Италии назвали число россиян, госпитализированных после аварии в метро Рима.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить