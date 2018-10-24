Футболист ЦСКА: об инциденте в римском метро узнал после матча с «Ромой»

Полузащитник российского футбольного клуба ЦСКА Арнор Сигурдссон рассказал, что узнал об аварии в римском метро, в результате которой пострадали болельщики «армейцев», только после матча третьего тура группового раунда футбольной Лиги чемпионов с итальянской «Ромой».

Reuters

«Я узнал об этом после игры. Надеюсь, что всё нормально», — цитирует Сигурдссона РИА Новости. Ранее в посольстве России в Италии назвали число россиян, госпитализированных после аварии в метро Рима.