Ломовицкий поблагодарил бывшего наставника «Спартака» Карреру

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Полузащитник московского «Спартака» Александр Ломовицкий высказал слова благодарности бывшему главному тренеру команды Массимо Каррере.
Ломовицкий поблагодарил бывшего наставника «Спартака» Карреру
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«Этот человек осуществил мою детскую мечту. Спасибо вам большое, Мистер. Спасибо за всё и удачи!» — написал Ломовицкий в своём Instagram.

20-летний хавбек является воспитанником «Спартака», он дебютировал в основном составе летом 2018 года.

22 октября стало известно, что Массимо Каррера отправлен в отставку с поста главного тренера «Спартака». Причиной увольнения 54-летнего специалиста стали неудовлетворительные результаты красно-белых как в чемпионате России, так и на международной арене. Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 года и привёл команду к первому за 15 лет чемпионству в РПЛ.

Ранее сообщалось, что Каррера даст пресс-конференцию после своего увольнения из «Спартака».

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