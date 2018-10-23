Ломовицкий поблагодарил бывшего наставника «Спартака» Карреру

Полузащитник московского «Спартака» Александр Ломовицкий высказал слова благодарности бывшему главному тренеру команды Массимо Каррере.

«Этот человек осуществил мою детскую мечту. Спасибо вам большое, Мистер. Спасибо за всё и удачи!» — написал Ломовицкий в своём Instagram.

20-летний хавбек является воспитанником «Спартака», он дебютировал в основном составе летом 2018 года.

22 октября стало известно, что Массимо Каррера отправлен в отставку с поста главного тренера «Спартака». Причиной увольнения 54-летнего специалиста стали неудовлетворительные результаты красно-белых как в чемпионате России, так и на международной арене. Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 года и привёл команду к первому за 15 лет чемпионству в РПЛ.

Ранее сообщалось, что Каррера даст пресс-конференцию после своего увольнения из «Спартака».