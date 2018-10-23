Каррера даст пресс-конференцию после своего увольнения из «Спартака»

В международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» 24 октября состоится пресс-конференция итальянского специалиста Массимо Карреры, отправленного в отставку с поста главного тренера московского «Спартака».

Об этом сообщает РИА Новости.

Пресс-конференция начнётся в 16:00.

22 октября стало известно, что Массимо Каррера отправлен в отставку с поста главного тренера «Спартака». Причиной увольнения 54-летнего специалиста стали неудовлетворительные результаты красно-белых как в чемпионате России, так и на международной арене. Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 года и привёл команду к первому за 15 лет чемпионству в РПЛ.

Ранее сообщалось, что Денис Глушаков не пришёл на прощание Карреры с игроками «Спартака».