Адвокат жены Кержакова оценил судебное решение о сыне пары
- РИА Новости
«Я не могу дать детали, потому что процесс закрытый, но, перефразируя классика, я скажу такую вещь: Милане объявили войну, а мы выиграли сражение», — сказал адвокат Александр Добровинский.
По словам юриста, важно, что на время всего процесса ребёнок будет с матерью.
«Посмотрим, как дальше будут разворачиваться события», — заключил он.
Тюльпанова решила развестись с мужем в сентябре 2018 года. В июне она утверждала, что супруг похитил их общего сына Артемия.