Адвокат жены Кержакова оценил судебное решение о сыне пары

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Адвокат Миланы Тюльпановой, жены футболиста Александра Кержакова, оценил в беседе с телеканалом «360» решение Петроградского суда, который определил место жительства полуторагодовалого мальчика с матерью.
Адвокат жены Кержакова оценил судебное решение о сыне пары
  • РИА Новости

«Я не могу дать детали, потому что процесс закрытый, но, перефразируя классика, я скажу такую вещь: Милане объявили войну, а мы выиграли сражение», — сказал адвокат Александр Добровинский.

По словам юриста, важно, что на время всего процесса ребёнок будет с матерью.

«Посмотрим, как дальше будут разворачиваться события», — заключил он.

Тюльпанова решила развестись с мужем в сентябре 2018 года. В июне она утверждала, что супруг похитил их общего сына Артемия.

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