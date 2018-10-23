Адвокат жены Кержакова оценил судебное решение о сыне пары

Адвокат Миланы Тюльпановой, жены футболиста Александра Кержакова, оценил в беседе с телеканалом «360» решение Петроградского суда, который определил место жительства полуторагодовалого мальчика с матерью.

«Я не могу дать детали, потому что процесс закрытый, но, перефразируя классика, я скажу такую вещь: Милане объявили войну, а мы выиграли сражение», — сказал адвокат Александр Добровинский.

По словам юриста, важно, что на время всего процесса ребёнок будет с матерью.

«Посмотрим, как дальше будут разворачиваться события», — заключил он.

Тюльпанова решила развестись с мужем в сентябре 2018 года. В июне она утверждала, что супруг похитил их общего сына Артемия.