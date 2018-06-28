Жена Кержакова заявила, что муж похитил их сына

Короткая ссылка
Милана Тюльпанова, жена бывшего футболиста сборной России Александра Кержакова, заявила, что супруг похитил их общего сына Артемия.
Жена Кержакова заявила, что муж похитил их сына
  • ©milanakerzhakova
  • vk.com

По словам жены, Кержаков забрал сына к себе домой, однако не вернул его обратно. Она сообщила, что не видела годовалого Артемия уже месяц. В прямом эфире Instagram она рассказала об условии, которое перед ней поставил Кержаков.

«Саша сказал, что мне нужно доказать свою социальную вменяемость. Я не знаю, как это доказывать, я адекватный человек», — приводит слова Тюльпановой Super.ru.

В мае стало известно, что экс-футболист разводится со своей женой.

Ранее футболисты сборной Дании по футболу оплатили аренду частного самолёта, чтобы их партнёр по команде Йонас Кнудсен смог улететь домой и увидеть новорождённую дочь.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить