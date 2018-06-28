Жена Кержакова заявила, что муж похитил их сына

Милана Тюльпанова, жена бывшего футболиста сборной России Александра Кержакова, заявила, что супруг похитил их общего сына Артемия.

По словам жены, Кержаков забрал сына к себе домой, однако не вернул его обратно. Она сообщила, что не видела годовалого Артемия уже месяц. В прямом эфире Instagram она рассказала об условии, которое перед ней поставил Кержаков.

«Саша сказал, что мне нужно доказать свою социальную вменяемость. Я не знаю, как это доказывать, я адекватный человек», — приводит слова Тюльпановой Super.ru.

В мае стало известно, что экс-футболист разводится со своей женой.

Ранее футболисты сборной Дании по футболу оплатили аренду частного самолёта, чтобы их партнёр по команде Йонас Кнудсен смог улететь домой и увидеть новорождённую дочь.