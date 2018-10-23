Брат Кокорина читает Достоевского в СИЗО

Брат нападающего клуба «Зенит» Александра Кокорина — Кирилл Кокорин читает Фёдора Достоевского в СИЗО, сообщает m24 со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Москве Татьяну Потяеву.

«Что касается младшего брата Кирилла, меня обеспокоило то, что он студент первого курса института и что ни сокурсники, ни педагогический состав как-то никак не прореагировали», — заявила омбудсмен.

По словам Потяевой, она, как бывший педагог, очень хотела бы, чтобы Кокорину-младшему доставили в СИЗО книги, чтобы он мог заниматься и удовлетворять свои образовательные потребности.

«Но вместе с тем он сказал, что пользуется библиотекой, читает сейчас Достоевского, и это тоже помогает ему держаться», — добавила омбудсмен.

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