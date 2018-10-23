Брат Кокорина читает Достоевского в СИЗО
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«Что касается младшего брата Кирилла, меня обеспокоило то, что он студент первого курса института и что ни сокурсники, ни педагогический состав как-то никак не прореагировали», — заявила омбудсмен.
По словам Потяевой, она, как бывший педагог, очень хотела бы, чтобы Кокорину-младшему доставили в СИЗО книги, чтобы он мог заниматься и удовлетворять свои образовательные потребности.
«Но вместе с тем он сказал, что пользуется библиотекой, читает сейчас Достоевского, и это тоже помогает ему держаться», — добавила омбудсмен.
Ранее бывший начальник ОВД по московскому району Перово адвокат Евгений Харламов в беседе с НСН оценил возможность жёсткого решения по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.