Адвокат оценил возможность жёсткого решения по делу Мамаева и Кокорина
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По словам Харламова, он видел, как спортсмены вели себя в суде, и если они продолжат вести себя подобным образом, то не исключено, что суд примет решение в виде реального лишения свободы.
«Тем более статья предусматривает такие санкции. Им предъявили обвинение по побоям и по хулиганству, а брату Кокорина аж по трём статьям. По совокупности таких статей можно запросто получить год, полтора, два, может, и три», — полагает адвокат.
Ранее депутат Государственной думы Евгений Фёдоров в беседе с Nation News заявил о важности справедливого наказания для Кокорина и Мамаева.