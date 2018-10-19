Адвокат оценил возможность жёсткого решения по делу Мамаева и Кокорина

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Бывший начальник ОВД по московскому району Перово адвокат Евгений Харламов в беседе с НСН оценил возможность жёсткого решения по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.
Адвокат оценил возможность жёсткого решения по делу Мамаева и Кокорина
  • © Reuters / Агентство городских новостей «Москва»

По словам Харламова, он видел, как спортсмены вели себя в суде, и если они продолжат вести себя подобным образом, то не исключено, что суд примет решение в виде реального лишения свободы.

«Тем более статья предусматривает такие санкции. Им предъявили обвинение по побоям и по хулиганству, а брату Кокорина аж по трём статьям. По совокупности таких статей можно запросто получить год, полтора, два, может, и три», — полагает адвокат.

Ранее депутат Государственной думы Евгений Фёдоров в беседе с Nation News заявил о важности справедливого наказания для Кокорина и Мамаева.

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