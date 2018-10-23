Кафельников: если «игрочишки» вдруг забегают, будет понятно — они сплавили Карреру

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Прославленный российский теннисист и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников высказался по поводу ситуации в команде.
Кафельников: если «игрочишки» вдруг забегают, будет понятно — они сплавили Карреру
  • Reuters

«Скажу как есть! Я готов даже ещё 20 лет терпеть до следующего чемпионства, если Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров и ещё некоторые покинут завтра наш любимый клуб», — написал Кафельников в своём Twitter.

Он также заявил, что предстоящий матч Лиги Европы с шотландским клубом «Рейнджерс» станет показательным в контексте происходящего в клубе.

«Если вдруг эти «игрочишки» забегают так, как надо, в четверг и дадут положительный результат, то станет ясно — они сплавили тренера. Эти «клоуны» не поняли, что они проиграли в обе стороны», — добавил теннисист.

Матч «Спартак» — «Рейнджерс» состоится 25 октября в Глазго.

22 октября стало известно, что Массимо Каррера отправлен в отставку с поста главного тренера «Спартака». Причиной увольнения 54-летнего специалиста стали неудовлетворительные результаты красно-белых как в чемпионате России, так и на международной арене.

Ранее Кафельников пристыдил «Спартак» за фото с утренней тренировки.

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