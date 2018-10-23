Кафельников пристыдил «Спартак» за фото с утренней тренировки

Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников возмутился из-за фотографии утренней тренировки московского футбольного клуба «Спартак».

«Братья красно-белые, не знаю как вам, но мне почему-то стыдно от этого фото», — написал Кафельников в своём Instagram.

Братья 🔴⚪️! Не знаю как вам,но почему-то от этой фотки стыдно мне pic.twitter.com/2uZd6z7h7f — Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 23 октября 2018 г.

На передний план фотографии попал ранее отстранённый от работы с основой Денис Глушаков, который до этого тренировался в дубле. На фото также запечатлён Андрей Ещенко, который был сослан в дублирующий состав вместе с Глушаковым.

Напомним, Глушаков и Ещенко были отстранены от работы с основным составом «Спартака» после лайка публикации актёра Дмитрия Назарова с критикой Карреры.

22 октября Каррера был уволен с поста главного тренера красно-белых. Исполняющим его обязанности назначен Рауль Рианчо.

Ранее сообщалось, что Глушаков тренируется с основным составом «Спартака».