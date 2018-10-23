Глушаков тренируется с основным составом «Спартака»

Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков вернулся к работе с основным составом красно-белых.

Также в основной состав вернулся защитник Андрей Ещенко.

Напомним, Глушаков и Ещенко были отстранены от работы с основным составом «Спартака» после лайка публикации актёра Дмитрия Назарова с критикой Карреры.

22 октября Каррера был уволен с поста главного тренера красно-белых. Исполняющим его обязанности назначен Рауль Рианчо.

Ранее Глушаков удалил комментарий старшей дочери Карреры в Instagram.