Глушаков тренируется с основным составом «Спартака»
- РИА Новости
Также в основной состав вернулся защитник Андрей Ещенко.
В эти минуты в Тарасовке проходит тренировка #Спартак’а. #Тарасовка#Spartakpic.twitter.com/l11mfIEoo9— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 23 октября 2018 г.
Напомним, Глушаков и Ещенко были отстранены от работы с основным составом «Спартака» после лайка публикации актёра Дмитрия Назарова с критикой Карреры.
22 октября Каррера был уволен с поста главного тренера красно-белых. Исполняющим его обязанности назначен Рауль Рианчо.
Ранее Глушаков удалил комментарий старшей дочери Карреры в Instagram.