Глушаков удалил комментарий старшей дочери Карреры в Instagram

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Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков удалил в Instagram комментарий Франчески Карреры, старшей дочери бывшего главного тренера красно-белых Массимо Карреры.
Глушаков удалил комментарий старшей дочери Карреры в Instagram
  • РИА Новости

Об этом девушка сообщила в своём Instagram.

  • © https://www.instagram.com/francesca_carrera/?hl=ru

«Где мой комментарий?» — написала дочь специалиста.

До этого она резко отреагировала на слова благодарности Глушакова.

Напомним, что Глушаков и его партнёр по команде Андрей Ещенко были отстранены от работы с основным составом «Спартака» после лайка публикации актёра Дмитрия Назарова с критикой Карреры.

Ранее младшая дочь Карреры Мартина заявила, что Глушаков хотел увольнения её отца из «Спартака».

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