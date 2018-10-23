Глушаков удалил комментарий старшей дочери Карреры в Instagram
- РИА Новости
Об этом девушка сообщила в своём Instagram.
- © https://www.instagram.com/francesca_carrera/?hl=ru
«Где мой комментарий?» — написала дочь специалиста.
До этого она резко отреагировала на слова благодарности Глушакова.
Напомним, что Глушаков и его партнёр по команде Андрей Ещенко были отстранены от работы с основным составом «Спартака» после лайка публикации актёра Дмитрия Назарова с критикой Карреры.
Ранее младшая дочь Карреры Мартина заявила, что Глушаков хотел увольнения её отца из «Спартака».