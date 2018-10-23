Плетикоса высказался об увольнении Карреры из «Спартака»

Бывший голкипер «Спартака» и сборной Хорватии Стипе Плетикоса прокомментировал отставку итальянца Массимо Карреры с поста главного тренера красно-белых.

«Тяжело говорить на эту тему, не зная всего, что происходит внутри команды. Люди, принимающие такие решения, всё знают. Для меня очевидно, что раз двух ведущих футболистов отправляют в дублирующий состав, значит, в команде есть проблемы», — приводит слова Плетикосы «Российская газета».

Он отметил, что перевод двух ведущих футболистов в дублирующий состав явно указывает на проблемы в команде.

«Я на себе почувствовал, что это такое — быть игроком «Спартака». Футболист обязан знать, что он не может быть выше клуба. Ни один человек, кем бы он ни был. Надеюсь, игроки это понимают. Хотя они сейчас получают такие деньги, что могут и не задумываться о таких вещах. Это не только в России так, но и во всём мире», — добавил хорватский голкипер.

22 октября стало известно, что Массимо Каррера отправлен в отставку с поста главного тренера «Спартака». Причиной увольнения 54-летнего специалиста стали неудовлетворительные результаты красно-белых как в чемпионате России, так и на международной арене. Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 года и привёл команду к первому за 15 лет чемпионству в РПЛ.

Ранее сообщалось, что Каррера даст пресс-конференцию после своего увольнения из «Спартака».