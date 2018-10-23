Бой между Мейвезером и Нурмагомедовым может пройти в Москве в 2019 году

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Бой между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американским боксёром Флойдом Мейвезером может состояться в Москве на стадионе «Лужники» в 2019 году.
Бой между Мейвезером и Нурмагомедовым может пройти в Москве в 2019 году
  • Reuters

«Мы провели встречу с Хабибом, Федерация бокса России предложила провести бой с Флойдом в 2019 году в «Лужниках», — приводит ТАСС слова генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлёва.

Мейвезер ранее заявил, что готов провести бой с Нурмагомедовым по правилам бокса. 23 октября российский спортсмен на своей странице в Instagram сообщил, что обсудил с Федерацией бокса России возможность проведения боя на стадионе «Лужники».

7 октября Хабиб Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора. В его активе 27 побед в 27 боях. На счету Флойда Мейвезера 50 побед в 50 поединках. В прошедшем в августе 2017 года поединке по правилам бокса американец техническим нокаутом победил ирландца Конора Макгрегора.

Ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле появится центр единоборств имени Нурмагомедова.

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