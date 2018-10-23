Видеоблогер Мэддисон написал письмо Кокорину в СИЗО

Известный российский видеоблогер Илья Давыдов (Мэддисон) написал письмо нападающему петербургского футбольного клуба «Зенит» Александру Кокорину, который на данный момент находится в СИЗО.

Об этом сообщает «Евро-Футбол» со ссылкой на письмо.

«Привет, Александр! Пишу тебе из тёплой ванны. Знаю, вы с Павлом Мамаевым тоже любили принять джакузи и всё такое. Понимаю, что ты сейчас испытываешь, у меня тоже были трудные моменты в жизни, но никогда нельзя отчаиваться. Как знать, может быть, сегодня у тебя всё плохо, а завтра станет гораздо лучше», — говорится в обращении Давыдова.

При этом блогер подписался именем Владимира Владимировича Виста и отправил футболисту своё фото в ванной.

11 октября Кокорин и Мамаев были арестованы на срок до 8 декабря по обвинению в избиении в центре Москвы главы одного из департаментов Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

19 октября состоялось рассмотрение апелляции на меру пресечения для футболистов, по итогам которого было принято решение оставить Кокорина и Мамаева под арестом.

20 октября Кокорин и Мамаев переведены из карантинных в двухместные камеры «Бутырки».

Ранее сообщалось, что Кокорин и Мамаев не смогут играть в футбол во время пребывания в СИЗО.