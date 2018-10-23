Анчелотти считает, что Роналду не стоило переходить в «Ювентус»

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Главный тренер итальянского футбольного клуба «Наполи» Карло Анчелотти поделился своим мнением относительно трансфера португальца Криштиану Роналду из мадридского «Реала» в туринский «Ювентус».
Анчелотти считает, что Роналду не стоило переходить в «Ювентус»
  • Reuters

«Приезд Криштиану прекрасен для образа Серии А. На протяжении долгого времени это был чемпионат суперзвёзд. Здесь играли Марадона, Платини, Зико, Зидан, Роналдо, Шевченко, Кака, Ибрагимович и многие другие. В последние десять лет всё было не так, но приход Криштиану восстановит это. Он невероятный профессионал, вот только не стоило переходить в «Ювентус», — приводит слова специалиста Football Italia.

Отметим, что Анчелотти являлся наставником Роналду в «Реале» с 2013 по 2015 год. За это время мадридский коллектив выиграл Лигу чемпионов, Кубок Испании, Суперкубок УЕФА и стал победителем клубного чемпионата мира.

Ранее появилась информация, что Марсело сообщил руководству «Реала» о желании перейти в «Ювентус» зимой.

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