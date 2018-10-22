СМИ: Марсело сообщил руководству «Реала», что зимой хочет перейти в «Ювентус»

Бразильский защитник мадридского «Реала» Марсело сообщил руководству, что зимой хочет перейти в итальянский «Ювентус», где играет его бывший одноклубник и хороший друг Криштиану Роналду.

Как сообщает Tuttosport, представители бразильца уже уведомили руководство «сливочных» о желании игрока переехать в Италию в зимнее трансферное окно. Возможный переход оценивается в €50—60 млн, и «Ювентус» готов заплатить такую цену за футболиста.

Бьянконери рассматривают Марсело в качестве замены Алексу Сандро, который выступает на той же позиции. Ожидается, что он перейдёт в один из клубов Английской премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что сам Роналду настаивал на том, чтобы Марсело перешёл в «Ювентус» вместе с ним.