Глушаков отреагировал на увольнение Карреры из «Спартака»

Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков поблагодарил за работу экс-тренера красно-белых итальянца Массимо Карреру.

«Хочу поблагодарить Массимо Карреру за чемпионский сезон. Именно с этим тренером мы добились долгожданного успеха в чемпионате.

Уверен, что у него всё будет хорошо», — написал Глушаков в своём Instagram.

Напомним, что Глушаков и его партнёр по команде Андрей Ещенко были отстранены от работы с основным составом «Спартака» после лайка публикации актёра Дмитрия Назарова с критикой Карреры.

22 октября Каррера был уволен с поста главного тренера красно-белых.

Ранее Джикия поблагодарил Карреру за работу в «Спартаке».