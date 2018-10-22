Глушаков отреагировал на увольнение Карреры из «Спартака»
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«Хочу поблагодарить Массимо Карреру за чемпионский сезон. Именно с этим тренером мы добились долгожданного успеха в чемпионате.
Уверен, что у него всё будет хорошо», — написал Глушаков в своём Instagram.
Напомним, что Глушаков и его партнёр по команде Андрей Ещенко были отстранены от работы с основным составом «Спартака» после лайка публикации актёра Дмитрия Назарова с критикой Карреры.
22 октября Каррера был уволен с поста главного тренера красно-белых.
Ранее Джикия поблагодарил Карреру за работу в «Спартаке».