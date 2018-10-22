Джикия поблагодарил Карреру за работу в «Спартаке»

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Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия поблагодарил экс-тренера красно-белых итальянца Массимо Карреру за совместную работу в команде.
Джикия поблагодарил Карреру за работу в «Спартаке»
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  • © FC Spartak Moscow

«Никогда не забуду этот день, спасибо вам за всё! Ещё увидимся», — написал Джикия в своём Instagram, опубликовав совместное фото со специалистом.

На снимке защитник ещё выступал за пермский «Амкар», который тогда уступил «Спартаку» со счётом 0:1.

После этого Джикия перешёл в московский коллектив и дебютировал в составе красно-белых именно при Каррере.

22 октября Каррера был уволен с поста главного тренера красно-белых.

Ранее защитник «Спартака» Николай Рассказов пожелал Каррере удачи в дальнейшей карьере.

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