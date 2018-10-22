Джикия поблагодарил Карреру за работу в «Спартаке»
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«Никогда не забуду этот день, спасибо вам за всё! Ещё увидимся», — написал Джикия в своём Instagram, опубликовав совместное фото со специалистом.
На снимке защитник ещё выступал за пермский «Амкар», который тогда уступил «Спартаку» со счётом 0:1.
После этого Джикия перешёл в московский коллектив и дебютировал в составе красно-белых именно при Каррере.
22 октября Каррера был уволен с поста главного тренера красно-белых.
Ранее защитник «Спартака» Николай Рассказов пожелал Каррере удачи в дальнейшей карьере.