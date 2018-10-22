Кафельников рассказал, кого из игроков сборной России хотел приобрести Каррера
- РИА Новости
«Как вы думаете, кого Массимо (чуть ли не на коленях) просил у руководства купить ему некоторое время назад? Марио Фернандеса»,— написал Кафельников в Twitter.
В понедельник руководство красно-белых уволило Карреру с поста главного тренера команды.
Итальянский специалист возглавлял московскую команду с 2016 года. В сезоне-2016/17 «Спартак» под руководством Карреры стал чемпионом России.
Ранее Кафельников извинился перед Самедовым за причисление к «бунтарям» против Карреры.
Марио Фернандеса https://t.co/aGRxhVavtk— Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 22 октября 2018 г.