Кафельников рассказал, кого из игроков сборной России хотел приобрести Каррера

Экс первая ракетка мира Евгений Кафельников сообщил, что бывший наставник московского «Спартака» Массимо Каррера был заинтересован в приобретении защитника сборной России Марио Фернандеса.

«Как вы думаете, кого Массимо (чуть ли не на коленях) просил у руководства купить ему некоторое время назад? Марио Фернандеса»,— написал Кафельников в Twitter.

В понедельник руководство красно-белых уволило Карреру с поста главного тренера команды.

Итальянский специалист возглавлял московскую команду с 2016 года. В сезоне-2016/17 «Спартак» под руководством Карреры стал чемпионом России.

Ранее Кафельников извинился перед Самедовым за причисление к «бунтарям» против Карреры.