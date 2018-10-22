Кафельников рассказал, кого из игроков сборной России хотел приобрести Каррера

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Экс первая ракетка мира Евгений Кафельников сообщил, что бывший наставник московского «Спартака» Массимо Каррера был заинтересован в приобретении защитника сборной России Марио Фернандеса.
Кафельников рассказал, кого из игроков сборной России хотел приобрести Каррера
  • РИА Новости

«Как вы думаете, кого Массимо (чуть ли  не на коленях) просил у руководства купить ему некоторое время назад? Марио Фернандеса»,— написал Кафельников в Twitter.

В понедельник руководство красно-белых уволило Карреру с поста главного тренера команды.

Итальянский специалист возглавлял московскую команду с 2016 года. В сезоне-2016/17 «Спартак» под руководством Карреры стал чемпионом России.

Ранее Кафельников извинился перед Самедовым за причисление к «бунтарям» против Карреры.

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