Кафельников извинился перед Самедовым за причисление к «бунтарям» против Карреры

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Прославленный российский теннисист и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников принёс извинения хавбеку красно-белых Александру Самедову за причисление его к списку противников работы Массимо Карреры в качестве главного тренера московской команды.
Кафельников извинился перед Самедовым за причисление к «бунтарям» против Карреры
  • Евгений Кафельников
  • РИА Новости

В конце сентября Кафельников причислил Самедова к числу «заговорщиков» против Карреры.

«Я сдерживаю обещания. Лично поговорил с Массимо. Он мне сказал, что в трансфере Самедова был он лично заинтересован. Поэтому признаю, был не прав. Приношу извинения А. Самедову за твит о бунте», — написал Кафельников в своём Twitter.

Ранее Кафельников высказался о череде скандалов с российскими футболистами.

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