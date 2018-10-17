Кафельников извинился перед Самедовым за причисление к «бунтарям» против Карреры

Прославленный российский теннисист и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников принёс извинения хавбеку красно-белых Александру Самедову за причисление его к списку противников работы Массимо Карреры в качестве главного тренера московской команды.

В конце сентября Кафельников причислил Самедова к числу «заговорщиков» против Карреры.

«Я сдерживаю обещания. Лично поговорил с Массимо. Он мне сказал, что в трансфере Самедова был он лично заинтересован. Поэтому признаю, был не прав. Приношу извинения А. Самедову за твит о бунте», — написал Кафельников в своём Twitter.

Я сдерживаю обещания.Лично поговорил с Массимо.Он мне сказал,что в трансфере Самедова был он лично заинтересован. Поэтому признаю,был не прав. Приношу извинения А.Самедову за твит о бунте👊#ЗаМассимоhttps://t.co/IlBwNkii9x — Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 17 октября 2018 г.

Ранее Кафельников высказался о череде скандалов с российскими футболистами.