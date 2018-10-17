Кафельников извинился перед Самедовым за причисление к «бунтарям» против Карреры
- Евгений Кафельников
- РИА Новости
В конце сентября Кафельников причислил Самедова к числу «заговорщиков» против Карреры.
«Я сдерживаю обещания. Лично поговорил с Массимо. Он мне сказал, что в трансфере Самедова был он лично заинтересован. Поэтому признаю, был не прав. Приношу извинения А. Самедову за твит о бунте», — написал Кафельников в своём Twitter.
Я сдерживаю обещания.Лично поговорил с Массимо.Он мне сказал,что в трансфере Самедова был он лично заинтересован. Поэтому признаю,был не прав. Приношу извинения А.Самедову за твит о бунте👊#ЗаМассимоhttps://t.co/IlBwNkii9x— Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 17 октября 2018 г.
Ранее Кафельников высказался о череде скандалов с российскими футболистами.