Кафельников сообщил, кто в «Спартаке» возглавляет бунт против Карреры

Прославленный российский теннисист и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников сообщил, что полузащитник Роман Зобнин не поддержал акцию протеста против главного тренера красно-белых Массимо Карреры.

«Рома Зобнин отказался поддержать бунтарей в раздевалке (возглавляют бунт Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров и Александр Самедов) по сливу Массимо. Знаю это из достоверных источников. Сразу видно, кто из чего сделан», — написал Кафельников в своём Twitter.

Рома Зобнин отказался поддержать бунтарей в раздевалке(возглавляет бунт Глушак,Комбар и Самед) по сливу Массимо. Знаю это из достоверных источников.Сразу видно кто из чего сделан👊🔴⚪️#ЗаМассимо — Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 19 сентября 2018 г.

Теннисист также выразил поддержку тренеру, сопроводив запись хештэгом «За Массимо».

Ранее полузащитник Денис Глушаков и защитник Андрей Ещенко не полетели в Вену с московским «Спартаком» на матч группового этапа Лиги Европы с местным «Рапидом».