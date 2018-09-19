Кафельников сообщил, кто в «Спартаке» возглавляет бунт против Карреры
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- РИА Новости
«Рома Зобнин отказался поддержать бунтарей в раздевалке (возглавляют бунт Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров и Александр Самедов) по сливу Массимо. Знаю это из достоверных источников. Сразу видно, кто из чего сделан», — написал Кафельников в своём Twitter.
Рома Зобнин отказался поддержать бунтарей в раздевалке(возглавляет бунт Глушак,Комбар и Самед) по сливу Массимо. Знаю это из достоверных источников.Сразу видно кто из чего сделан👊🔴⚪️#ЗаМассимо— Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 19 сентября 2018 г.
Теннисист также выразил поддержку тренеру, сопроводив запись хештэгом «За Массимо».
Ранее полузащитник Денис Глушаков и защитник Андрей Ещенко не полетели в Вену с московским «Спартаком» на матч группового этапа Лиги Европы с местным «Рапидом».