Глушаков и Ещенко не полетели в Вену со «Спартаком» на матч Лиги Европы

Полузащитник Денис Глушаков и защитник Андрей Ещенко не полетели в Вену с московским «Спартаком» на матч группового этапа Лиги Европы с местным «Рапидом».

© Александр Вильф

РИА Новости

Всего в столицу Австрии полетел 21 игрок, сообщает пресс-служба «Спартака». Матч «Рапид» — «Спартак» состоится 20 сентября, начало — в 19:55 мск. Ранее Глушаков и Ещенко были отстранены от занятий с основной командой «Спартака».