Глушаков и Ещенко не полетели в Вену со «Спартаком» на матч Лиги Европы
Полузащитник Денис Глушаков и защитник Андрей Ещенко не полетели в Вену с московским «Спартаком» на матч группового этапа Лиги Европы с местным «Рапидом».
- © Александр Вильф
- РИА Новости
Всего в столицу Австрии полетел 21 игрок, сообщает пресс-служба «Спартака».
Матч «Рапид» — «Спартак» состоится 20 сентября, начало — в 19:55 мск.
Ранее Глушаков и Ещенко были отстранены от занятий с основной командой «Спартака».
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