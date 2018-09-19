Глушаков и Ещенко не полетели в Вену со «Спартаком» на матч Лиги Европы

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Полузащитник Денис Глушаков и защитник Андрей Ещенко не полетели в Вену с московским «Спартаком» на матч группового этапа Лиги Европы с местным «Рапидом».
Глушаков и Ещенко не полетели в Вену со «Спартаком» на матч Лиги Европы
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Всего в столицу Австрии полетел 21 игрок, сообщает пресс-служба «Спартака».

Матч «Рапид» — «Спартак» состоится 20 сентября, начало — в 19:55 мск. 

Ранее Глушаков и Ещенко были отстранены от занятий с основной командой «Спартака».

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