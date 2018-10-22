Стивенс победила Осаку на итоговом турнире WTA

Американская теннисистка Слоан Стивенс одержала победу над японкой Наоми Осакой в матче итогового турнира WTA, который проходит в Сингапуре.

Встреча завершилась со счётом 7:5, 4:6, 6:1. Матч продолжался 2 часа 26 минут.

Американка не сделала ни одного эйса и допустила шесть двойных ошибок. На счету японки 7 эйсов и четыре двойных.

Напомним, что Стивенс и Осака являются победительницами турнира серии Большого шлема - US Open 2017 и 2018 года соответственно.

В другом матче этой группы встретятся немка Анжелика Кербер и голландка Кики Бертенс.

Ранее Плишкова одолела Возняцки на итоговом турнире WTA в Сингапуре.