Рэпер ST прокомментировал увольнение Карреры из «Спартака»
- © FC Spartak Moscow
«Мне жаль, что уволили Карреру. Это моё личное мнение, оно может быть необъективным, но мне реально жаль», — заявил Степанов.
По его словам, Каррера привёл «Спартак» к чемпионству, которого давно не было, а когда тренер выигрывал, то никто ничего плохого про него не говорил.
Вместе с тем музыкант сказал, что в последнее время у специалиста явно не всё получалось.
Ранее бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой ответил на вопрос, готов ли он возглавить «Спартак».