Рэпер ST прокомментировал увольнение Карреры из «Спартака»

Короткая ссылка
Рэпер Александр Степанов, известный под псевдонимом ST, прокомментировал в беседе с телеканалом «360» увольнение Массимо Карреры с поста главного тренера московского «Спартака».
Рэпер ST прокомментировал увольнение Карреры из «Спартака»
  • © FC Spartak Moscow
  • Twitter

«​Мне жаль, что уволили Карреру. Это моё личное мнение, оно может быть необъективным, но мне реально жаль», — заявил Степанов.

По его словам, Каррера привёл «Спартак» к чемпионству, которого давно не было, а когда тренер выигрывал, то никто ничего плохого про него не говорил.

Вместе с тем музыкант сказал, что в последнее время у специалиста явно не всё получалось.

Ранее бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой ответил на вопрос, готов ли он возглавить «Спартак».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить