Рэпер ST прокомментировал увольнение Карреры из «Спартака»

Рэпер Александр Степанов, известный под псевдонимом ST, прокомментировал в беседе с телеканалом «360» увольнение Массимо Карреры с поста главного тренера московского «Спартака».

«​Мне жаль, что уволили Карреру. Это моё личное мнение, оно может быть необъективным, но мне реально жаль», — заявил Степанов.

По его словам, Каррера привёл «Спартак» к чемпионству, которого давно не было, а когда тренер выигрывал, то никто ничего плохого про него не говорил.

Вместе с тем музыкант сказал, что в последнее время у специалиста явно не всё получалось.

Ранее бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой ответил на вопрос, готов ли он возглавить «Спартак».