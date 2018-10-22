КХЛ признала, что арбитры ошиблись во время серии буллитов в матче между СКА и ЦСКА

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Департамент судейства КХЛ разъяснил эпизод, произошедший в серии буллитов матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между СКА и ЦСКА, в котором московские армейцы победили со счётом 2:1.
КХЛ признала, что арбитры ошиблись во время серии буллитов в матче между СКА и ЦСКА
  • РИА Новости

«При видеопросмотре на пересечение шайбой плоскости линии ворот после броска игрока СКА (Санкт-Петербург) Ярно Коскиранта (№4) главным специалистом КХЛ в комнате видеопросмотров ФХР была допущена ошибка. На записи наглядно видно, что правая нога вратаря ЦСКА Ильи Сорокина (№90) полностью находится за линией ворот. Шайба отскакивает от ноги несколько раз, находясь за красной линией, следовательно, шайба полностью пересекла линию ворот», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте КХЛ.

Ранее стало известно, что зимой СКА и ЦСКА могут сыграть на арене «Санкт-Петербург».

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