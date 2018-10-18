СКА намерен сыграть против ЦСКА в КХЛ на стадионе «Санкт-Петербург»

СКА планирует 22 декабря провести матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским ЦСКА на домашней арене футбольного клуба «Зенит» — стадионе «Санкт-Петербург».

Об этом сообщил вице-президент СКА Роман Ротенберг.

«В настоящий момент идут согласования», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что матч хоккейного Евротура между Россией и Финляндией планируется провести на стадионе «Санкт-Петербург».