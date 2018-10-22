Билялетдинов о возможном назначении Черчесова в «Спартак»: совмещение явно не приносит никому никакой пользы

Короткая ссылка
Бывший главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов в беседе с RT прокомментировал информацию о возможном назначении главного тренера национальной команды Станислава Черчесова в московский «Спартак».
Билялетдинов о возможном назначении Черчесова в «Спартак»: совмещение явно не приносит никому никакой пользы
  • Reuters

«Совмещение — это пройденный этап и очень рискованное дело. Всё это мы уже проходили. Слишком долго мы обсуждали, делали подсчёты и анализировали, чтобы опять прийти к такому решению. Два поста явно не приносят никому никакой пользы. Мне сложно предугадать, что выберет Черчесов: возможно, после ЧМ он уже созрел для нового вызова. Тут, как говорится, от добра добра не ищут… Но в любом случае, как бы там ни было, переживать за нашу сборную не стоит. Придёт другой, не менее достойный человек и продолжит начатое дело», — заявил Билялетдинов RT.

22 октября стало известно, что Массимо Каррера отправлен в отставку с поста главного тренера «Спартака».

Ранее сообщалось, что Черчесов может возглавить «Спартак» зимой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить