Билялетдинов о возможном назначении Черчесова в «Спартак»: совмещение явно не приносит никому никакой пользы

Бывший главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов в беседе с RT прокомментировал информацию о возможном назначении главного тренера национальной команды Станислава Черчесова в московский «Спартак».

«Совмещение — это пройденный этап и очень рискованное дело. Всё это мы уже проходили. Слишком долго мы обсуждали, делали подсчёты и анализировали, чтобы опять прийти к такому решению. Два поста явно не приносят никому никакой пользы. Мне сложно предугадать, что выберет Черчесов: возможно, после ЧМ он уже созрел для нового вызова. Тут, как говорится, от добра добра не ищут… Но в любом случае, как бы там ни было, переживать за нашу сборную не стоит. Придёт другой, не менее достойный человек и продолжит начатое дело», — заявил Билялетдинов RT.

22 октября стало известно, что Массимо Каррера отправлен в отставку с поста главного тренера «Спартака».

Ранее сообщалось, что Черчесов может возглавить «Спартак» зимой.