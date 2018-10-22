Билялетдинов о возможном назначении Черчесова в «Спартак»: совмещение явно не приносит никому никакой пользы
- Reuters
«Совмещение — это пройденный этап и очень рискованное дело. Всё это мы уже проходили. Слишком долго мы обсуждали, делали подсчёты и анализировали, чтобы опять прийти к такому решению. Два поста явно не приносят никому никакой пользы. Мне сложно предугадать, что выберет Черчесов: возможно, после ЧМ он уже созрел для нового вызова. Тут, как говорится, от добра добра не ищут… Но в любом случае, как бы там ни было, переживать за нашу сборную не стоит. Придёт другой, не менее достойный человек и продолжит начатое дело», — заявил Билялетдинов RT.
22 октября стало известно, что Массимо Каррера отправлен в отставку с поста главного тренера «Спартака».
Ранее сообщалось, что Черчесов может возглавить «Спартак» зимой.