Хачанов поднялся в топ-20 мирового рейтинга теннисистов ATP
- Reuters
В обновлённом рейтинге, опубликованном на официальном сайте ATP, первая пятёрка не претерпела изменений. Лидирует испанец Рафаэль Надаль. За ним располагаются серб Новак Джокович, швейцарец Роджер Федерер, аргентинец Хуан-Мартин дель Потро и немец Александр Зверев.
Лучшим из россиян стал Карен Хачанов, который благодаря победе на Кубке Кремля поднялся с 26-го на 19-е место. Даниил Медведев стал 21-м.
Андрей Рублёв переместился с 78-й на 76-ю строчку рейтинга.
Евгений Донской вернулся в топ-100, заняв 99-е место.
Ранее Хачанов рассказал, что с детства мечтал выиграть Кубок Кремля.