Хачанов поднялся в топ-20 мирового рейтинга теннисистов ATP

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый 22 октября рейтинг спортсменов.

В обновлённом рейтинге, опубликованном на официальном сайте ATP, первая пятёрка не претерпела изменений. Лидирует испанец Рафаэль Надаль. За ним располагаются серб Новак Джокович, швейцарец Роджер Федерер, аргентинец Хуан-Мартин дель Потро и немец Александр Зверев.

Лучшим из россиян стал Карен Хачанов, который благодаря победе на Кубке Кремля поднялся с 26-го на 19-е место. Даниил Медведев стал 21-м.

Андрей Рублёв переместился с 78-й на 76-ю строчку рейтинга.

Евгений Донской вернулся в топ-100, заняв 99-е место.

Ранее Хачанов рассказал, что с детства мечтал выиграть Кубок Кремля.