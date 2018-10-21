Хачанов рассказал, что с детства мечтал выиграть Кубок Кремля

Россиянин Карен Хачанов прокомментировал свою победу на проходившем в Москве турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) «Кубок Кремля», в финале которого он обыграл представителя Франции Адриана Маннарино.

«Это было моей мечтой детства — выиграть домашний турнир в Москве. Я об этом думал, когда ещё ребенком здесь бегал. Поэтому этот титул навсегда останется в памяти», — цитирует теннисиста РИА Новости со ссылкой на пресс-службу турнира.

По словам Хачанова, перед началом Кубка Кремля он не думал об итоговой победе.

«Гарантии нет. Каждый матч ты проходишь, выигрываешь и начинаешь верить, что можешь выиграть весь турнир. Когда приехал в Москву — понятное дело, настрой был такой, что я хотел выиграть, думал об этом. Каждый матч давался по-своему, его надо было проходить, так что турнир был очень тяжёлым», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Хачанов стал победителем Кубка Кремля.